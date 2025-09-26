L’Alta cucina a “TaorminaSquisita”, chef stellati e giovani talenti

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – ItaliaSquisita, in collaborazione con VRetreats Atlantis Bay, organizza una serata esclusiva dedicata all’eccellenza gastronomica siciliana, con vista sul mare della Perla dello Ionio, incastonato nella Baia delle Sirene di Taormina. Protagonisti della serata saranno le grandi firme Michelin della Sicilia e non, i maestri della tradizione e della pasticceria, giovani talenti emergenti e professionisti della panificazione e della mixology, per un autentico viaggio sensoriale attraverso i sapori e le eccellenze del territorio. L’appuntamento con “TaorminaSquisita” è per lunedì 13 ottobre, dalle ore 19, presso VRetreats Atlantis Bay, in via Nazionale 161, a Taormina. ADV Maiora affiancherà ItaliaSquisita contribuendo a una visione condivisa di qualità, eleganza e innovazione nel racconto dell’eccellenza gastronomica siciliana.

Gli ospiti saranno accompagnati in un itinerario gastronomico che, dall’aperitivo al dessert, si articolerà in più turni e nelle “isole del gusto” sul suggestivo deck dell’Atlantis Bay. Gli chef serviranno personalmente le loro creazioni, offrendo l’opportunità di un dialogo diretto con i protagonisti dell’alta cucina. L’esperienza sarà arricchita da una selezione di vini pregiati e cocktail d’autore, in un’atmosfera elegante ma al tempo stesso conviviale.

Come da tradizione, l’iniziativa avrà anche un fine benefico: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Penelope, attiva dal 1996 anche sul territorio del distretto di Taormina. “L’organizzazione si impegna quotidianamente nel contrasto alla marginalità adulta e nella promozione di percorsi di accoglienza, protezione e inclusione sociale per persone senza dimora, famiglie in condizioni di povertà estrema, vittime di emarginazione, migranti soggetti a tratta e sfruttamento, donne vittime di violenza di genere, persone diversamente abili e individui sottoposti a misure giudiziarie”, si legge in una nota.

– foto ufficio stampa ADV Maiora Comunicazione Integrata –

