“L’amica geniale”, quasi 7 milioni di telespettatori per la 2^ stagione

ROMA (ITALPRESS) – Straordinario successo per l'esordio della seconda stagione di "L'amica geniale", la fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, proposta in prima mondiale nel prime time di Rai1. Con 6 milioni 854 mila pari al 29,3 di share il nuovo capitolo della serie evento, dal titolo "Storia del nuovo cognome", conquista gli ascolti della prima serata. La fiction e' stata particolarmente apprezzata dal pubblico dei laureati con il 35,1 di share e da quello delle donne oltre i 15 anni con il 34,3 di share. La regione che ha registrato lo share piu' elevato e' la Campania: 48,4 per cento. Su Rai2 la serie "9-1-1" e' stata vista da 1 milione 206 mila spettatori con uno share del 5,1 per cento. Su Rai3 la puntata di "Presa diretta", sulla tutela dei dati personali nel web, ha interessato 1 milione 411 mila spettatori con il 5,6 di share. (ITALPRESS). mgg/com 11-Feb-20 12:38