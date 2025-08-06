L’assassino di Sara Campanella si suicida in carcere

MESSINA (ITALPRESS) – Stefano Argentino, detenuto per l’omicidio di Sara Campanella, si è tolto la vita oggi pomeriggio nel carcere di Messina. Il suicidio è avvenuto intorno alle 17, dopo che il giovane si era allontanato dai suoi compagni. Inutili i soccorsi. Argentino aveva già manifestato intenti suicidari dopo l’arresto, ma sembrava aver superato la crisi grazie al supporto medico.

La Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha aperto un’inchiesta. La prima udienza del processo per il femminicidio era fissata per il 10 settembre.

