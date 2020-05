L’assessore regionale Messina: “Ecco le risorse per turismo, sport e spettacolo”

“Nove mesi fa, appena insediatomi, presi un impegno insieme con il presidente della Regione Nello Musumeci, di ripristinare il fondo triennale, utile a realizzare una vera programmazione teatrale, per i teatri pubblici, e di riportare il contributo annuale a livello di giustezza per i tanti lavoratori del comparto. Oggi possiamo dire e affermare che l’impegno preso è stato mantenuto. Alle parole, agli insulti e alle polemiche, noi rispondiamo con i fatti, con 117 milioni nel triennio 2020-2022 destinati ai teatri a contribuzione pubblica”. Lo scrive l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina con un post nel suo profilo Facebook.

In un altro post l’assessore Manlio Messina ricorda con una precisa infografica i fondi approvati con la legge di stabilità dall’Ars: 75 milioni per le strutture ricettive e gli operatori del turismo siciliani; 10 milioni per compensare le perdite da botteghino per i settori spettacolo dal vivo e cinematografico; 27 milioni nel triennio 2020-2022 per il fondo unico regionale per lo spettacolo, che è stato raddoppiato da 4,5 milioni e 9 milioni l’anno appunto per 3 anni; 8 milioni per gli sport professionistici e dilettantistici.

“Non posso che essere più che soddisfatto – dice Manlio Messina – missione compiuta. Adesso ci dobbiamo occupare mettere a punto rapidamente le iniziative pratiche ed operative a sostegno di tutta la filiera del turismo che ha subito irreparabili conseguenze economiche da questa terribile pandemia. Lavoreremo, così come abbiamo fatto finora, senza sosta sempre dalla parte dei siciliani”, conclude Manlio Messina.