Lavoro, Lentini (FdI): “Bisogna rinnovare commessa WindTre con coop Sintesi”

“La Regione Siciliana intervenga affinché venga rinnovata la commessa di Wind/Tre a favore della Coop. Sociale Sintesi. E’ impensabile licenziare 150 lavoratori diversamente abili addetti nel call center di Palermo per mancato rinnovo o, ancor peggio, per trasferimento in altro territorio da parte di Wind/tre”. E’ l’appello che lancia Totò Lentini, deputato regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissione lavoro all’Ars.

“Palermo non può permettersi di perdere una realtà importante, qualificata e produttiva. Sarebbe un grave danno, per una categoria protetta e quindi svantaggiata, interrompere il rapporto di lavoro – aggiunge Totò Lentini-. considerato anche che il personale afflitto da deficit fisici non sarà facilmente collocabile in altri settori”.

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia esprime apprezzamento alla ‘Coop Sintesi’ “per l’esempio virtuoso che ha dato inserendo nel mondo del lavoro personale diversamente abile e coinvolgendo in questo progetto di lavoro l’85% di disabili gravi e meno gravi. Aiutare i disabili all’inserimento e alla integrazione nel mondo del lavoro dovrebbe essere da esempio – conclude Totò Lentini – per tutte le società produttive e dimostrazione di civiltà e non un caso sporadico”.