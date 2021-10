Lazio-Fiorentina 1-0, decide un gol di Pedro

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio torna alla vittoria battendo la Fiorentina per 1-0 con il gol decisivo di Pedro ad inizio ripresa, cancellando così la brutta figura di Verona e rilanciando le proprie ambizioni europee nello scontro diretto con i viola ricacciandoli indietro in classifica. La prima frazione vive di fiammate con gli uomini di Sarri a cercare la via della rete con maggiore insistenza e quelli di Italiano ad agire di rimessa. La prima vera occasione arriva al minuto 12 con il tacco di Pedro per Luis Alberto che serve Immobile; l'attaccante entra in area e calcia, non trovando lo specchio della porta. Chi la trova invece, la porta, è Lazzari in chiusura di primo tempo con un bel destro dal limite sul quale però Terracciano è bravo a distendersi deviando la sfera destinata alla rete. Nel mezzo poco o nulla con i viola a farsi vedere in avanti solo grazie a un colpo di testa di Vlahovic che però fa solo il solletico alla retroguardia laziale. La ripresa si apre con la conclusione di Torreira svirgolata dal limite, ma è la Lazio a trovare il vantaggio con Pedro che, servito da Milinkovic-Savic, trova il sette con il sinistro fulminando Terracciano. La rete subìta sveglia la Fiorentina che inizia a prendere campo con la Lazio che si limita ad agire di rimessa lasciando spazio alle iniziative viola. Gli uomini di Sarri, però, non rinunciano ad offendere e proprio in una delle folate offensive è Immobile a seminare il panico in area mettendo il pallone in mezzo, ma nessuno dei suoi compagni si presenta all'appuntamento con il tap-in vincente. Nel finale la Fiorentina prova il tutto per tutto, ma la Lazio, pur con qualche sofferenza, regge bene l'onda d'urto viola conquistando 3 punti utili per ritrovare la vittoria e uscire dalla mini crisi mentre la Fiorentina lascia l'Olimpico senza punti, ma con qualche certezza in più. (ITALPRESS). spf/mc/red 27-Ott-21 22:55