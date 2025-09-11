Le eccellenze agroalimentari siciliane al Bellavita Expo di Miami

PALERMO (ITALPRESS) – Offrire una vetrina internazionale ai produttori dell’Isola, consentendo di presentare oli, ormaggi, dolci e altre specialità al pubblico qualificato di buyer, importatori e operatori della ristorazione nord e sudamericana. Questo l’obiettivo della presenza al Bellavita Expo di Miami (10-12 settembre) di alcune aziende siciliane, con il supporto dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana – Dipartimento regionale alle attività produttive.

Queste le aziende presenti: Gandolfo Filippone, Trinacria Agricola, Lalaina, Villari, Molini del Ponte, Società Agricole Tenute Rampingallo, Olio Glorioso, Fardella della Ripa, Olio Centonze, Vito Laudicina, Dolce Sicilia di Alice Ciaravino, Sicilformaggi, Molino Bonura, Michele Barna.

La missione rientra in un più ampio programma di internazionalizzazione, volto a rafforzare il marchio Sicilia sui mercati esteri. Negli ultimi anni, infatti, le produzioni agroalimentari dell’isola hanno conosciuto una crescente domanda in Nord America.

La partecipazione al Bellavita Expo, fiera internazionale dedicata alle eccellenze del food & beverage italiano,

rappresenta una straordinaria opportunità per le imprese siciliane: un’occasione per stringere nuovi accordi commerciali, consolidare i rapporti con la distribuzione e raccontare, attraverso i prodotti, la storia e l’identità del territorio.

Miami, crocevia internazionale e porta d’ingresso per i mercati latinoamericani, diventa così il palcoscenico ideale per proiettare il meglio del Made in Sicily. Con questa iniziativa la Regione punta non solo a promuovere le singole aziende, ma anche a rafforzare un’immagine unitaria e competitiva dell’intero sistema agroalimentare isolano.

Un investimento che guarda al futuro, con la consapevolezza che la qualità, la tradizione e la sostenibilità dei prodotti siciliani sono carte vincenti nella sfida globale del mercato del cibo.

In programma, oltre agli spazi espositivi, degustazioni guidate, masterclass, conferenze e incontri B2B.

– Foto fornita da Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana –

(ITALPRESS).