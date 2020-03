Le gare a porte chiuse in Serie C saranno trasmesse in chiaro

FIRENZE (ITALPRESS) – Da oggi e fino al 3 aprile 2020 le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo stabilisce l'accordo firmato oggi tra il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ed Eleven Sports Italia, che da' la possibilita' di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. Contestualmente la Rai, che trasmette in diretta televisiva le partite del posticipo del lunedi' sera, ha dato la sua piena disponibilita' all'operazione. Le porte degli stadi della Serie C si aprono cosi', almeno virtualmente, a 17 milioni di tifosi, dopo le decisioni prese del Governo, di sospendere l'accesso al pubblico fino al 3 aprile. "Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese – sottolinea in una nota all'Agenzia Italpress Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – Nell'attuale fase di emergenza legata al Coronavirus lo sport puo' rappresentare un importante strumento per alleggerire le preoccupazioni e le paure che il Paese sta vivendo. Il calcio regala un sorriso, stempera le tensioni e riesce ad unire le persone in una passione comune, laddove fisicamente non e' possibile andare allo stadio. Questo e' il calcio che fa bene al Paese". Plaude all'iniziativa il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Ho molto apprezzato la decisione del presidente Ghirelli, accogliendo in pieno lo spirito con cui ieri rivolgevo il mio appello alla Figc e alla Lega Serie A. Ringrazio anche Eleven Sports e Rai che si adopereranno per permettere che cio' avvenga, dimostrando che – in situazioni come quella che stiamo vivendo – gli interessi economici siano del tutto secondari". (ITALPRESS). glb/com 07-Mar-20 15:32