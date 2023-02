LeBron James scrive la storia, record di punti all-time Nba

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – LeBron James scrive una nuova pagina di storia Nba. La stella dei Los Angeles Lakers aggiorna il record di punti di Kareem Abdul-Jabbar che resisteva oltre 30 anni superando, dunque, quota 38.387 punti, ovvero il massimo fino a questa notte quando il Prescelto, davanti al suo predecessore, nel match contro gli Oklahoma City Thunder (per la cronaca perso in casa con il punteggio di 133-130), si è regalato una prestazione da 38 punti. Ne bastavano 36 per superare il mito Jabbar che ha consegnato, al nuovo miglior realizzatore della storia, il pallone della partita. E' successo a fine terzo quarto quando, dopo l'ennesimo canestro che ha permesso a King James di superare quota 38.387, gli arbitri hanno interrotto il match per celebrare il nuovo re dei punti Nba (ora in totale sono 38.390). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 08-Feb-23 09:05