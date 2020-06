Lega: Igor Gelarda coordinatore in Sicilia dei 24 dipartimenti tematici

E’ Igor Gelarda, capogruppo a Sala delle Lapidi, il responsabile dei 24 dipartimenti della Lega in Sicilia, che si occuperanno delle varie aree tematiche per elaborare progetti e affrontare criticità in ambito regionale.

La nomina è stata ufficializzata in mattinata, a Palazzo Ramacca, a Bagheria, dal leader Matteo Salvini ed dal segretario regionale Stefano Candiani. “Sono felice di questo nuovo e delicato incarico che mi è stato affidato da Salvini e Candiani – dice Gelarda -. L’obiettivo è quello di declinare in chiave siciliana i principi della Lega, mettendo al centro della nostra politica la Sicilia e di siciliani. Lo faremo con la collaborazione di professionisti ed esperti nei vari settori che vanno dalle infrastrutture alla sanità dalla scuola all’agricoltura. Tutto ciò per proporre nuove idee e progetti e rilanciare la linea politica della Lega in Sicilia, anche in prospettiva delle prossime elezioni regionali. gettiamo le basi per un futuro diverso di quest’isola”, conclude Igor Gelarda.

Ecco i dipartimenti e i responsabili: economia, Francesca Donato; attività produttive, Massimo Gionfriddo; beni culturali, Igor Gelarda; energia e ambiente, Massimiliano Rosselli; salute, Antonio Purpari; famiglia e disabilità Laura Marsala; lavoro e formazione, Annalisa Tardino; comuni provincia e norme locali, Daniela Bruno; immigrazione, Ruth Lo Bue; infrastrutture, Enzo Garofalo; università e ricerca, Mauro Rosarno; agricoltura e allevamento, Ciro Miceli; politiche faunistiche venatorie, Michele Mistretta; territorio e isole minori, Angela Maraventano; turismo, spettacolo e marketing territoriale, Silvio Alessi; sport, Maurizio Buscarino; fondi strutturali, dell’Unione Europea, Giuseppe Sciarabba; giustizia e legalità, Stefano Santoro.