Lega Palermo alle opposizioni: “Non perdere tempo per sfiducia a Orlando”

“Se c’è qualcuno dell’opposizione che non è più intenzionato a presentare la mozione di sfiducia contro il sindaco Orlando lo dica chiaramente e non ci faccia perdere tempo. Non è possibile tollerare ulteriori ritardi”. A dirlo è il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, insieme con i consiglieri del Carroccio Alessandro Anello ed Elio Ficarra, spiegando che “sono mesi e mesi che i palermitani aspettano un segnale di speranza, da parte delle opposizioni in Consiglio comunale. Non possiamo negarglielo”.

“Come Lega siamo stati tra i primi a chiedere questa mozione di sfiducia e siamo tra quelli che hanno lavorato al testo – dice ancora l’esponente del Carroccio -. I palermitani non possono essere presi in giro”. Da qui l’appello anche a “tutti quei consiglieri di maggioranza che hanno a cuore le sorti della città e possono dimostrarlo adesso, votando questa mozione di sfiducia e facendo sì che la gestione Orlando diventi solo un brutto ricordo”. “Siamo pronti già da un paio d’anni – dice ancora Gelarda – a dare il segnale inequivocabile che il centrodestra è pronto a prendere in mano le redini di questa città, a governarla, nonostante le macerie che questa Amministrazione lascerà in eredità”. “La mozione va presentata subito, se ci sono modifiche migliorative da apportare al testo, che è già abbastanza complesso, siamo pronti a lavorare sin da subito con gli altri, ma la città non può più aspettare”, concludono i tre esponenti della Lega.