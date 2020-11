Lega Palermo denuncia: “Discarica in vicolo Nuovo, vicino alla cattedrale”

“In Vicolo Nuovo, che potrebbe essere un gioiellino del centro storico di Palermo, a due passi dalla Cattedrale e dal mercato del Capo, da diversi giorni ormai c’e’ una discarica a cielo aperto con rifiuti di tutti i tipi. Ingombranti, sfabbricidi e sacchetti di spazzatura, percolato compreso”. La denuncia è di Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo e di Maria Pitarresi, consigliere di circoscrizione.

“Anche il rischio sanitario diventa alto in una situazione del genere, con topi e zanzare che proliferano, con buona pace anche dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento – -sottolineano Gelarda e Pitarresi -. A nulla sono servite le segnalazioni della nostra consigliera della prima circoscrizione, nulla si è mosso. Oggi siamo stati in Vicolo Nuovo per documentare con un video questa vergogna e inoltrare anche una interrogazione consiliare al sindaco Leoluca Orlando perché si possa mettere fine in tempi brevi a questa discarica nel cuore di Palermo. Non è questo il centro storico che immagina la Lega, ma è quello che ci fanno vivere il sindaco Orlando e la sua amministrazione”, concludono Gelarda e Pitarresi.