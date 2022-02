Lega Palermo: “Non si sa ancora quando finiranno i lavori in via Papireto”

Da una quindicina di giorni sono partiti con somma urgenza i lavori su via Papireto nel punto in cui si intersecano via Matteo Bonello e via Domenico Peranni. I lavori, di messa in sicurezza a cura della protezione civile, si sono resi necessari a seguito dell’ostruzione del canale sotterraneo Papireto: si devieranno i flussi idrici del canale Papireto in un canale adiacente. Si tratta di nuovi lavori, sullo stesso canale ostruito, tra l’altro, dai tanti rifiuti accumulatisi negli anni.

“Il canale sotterraneo, che negli anni non ha mai avuto un programma di manutenzione, è straripato anche a causa dei rifiuti – dice Igor Gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale -. Si è chiusa la strada per motivi di sicurezza e ad oggi, a venti giorni dall’inizio del cantiere, non è chiaro quanto dureranno. Dovrebbero terminare a metà marzo per un costo complessivo di 50 mila euro. Il problema – aggiunge – è che quando il cantiere sarà terminato dovrà essere verificata la solidità della sede stradale, se reggerà bene, altrimenti i tempi si dilateranno con le immaginabili conseguenze sull’intera zona”.

Ad aggravare la situazione, già di per sé delicata, c’è la questione legata alla viabilità. “Comune e assessorato alla mobilità non hanno avuto la capacità di regolamentare il traffico – spiega Maria Pitarresi, consigliere leghista della prima circoscrizione – infatti, dopo molte e incessanti richieste è stata spenta la telecamera della Ztl su via Gioeni, ma la viabilità è paralizzata perché non è stata creata una via di fuga per chi proviene da via Bonello o da via Gioiamia – aggiunge. In realtà, noi abbiamo presentato una soluzione semplice ed efficace che è il doppio senso su via Bonello fino a via del Bastione e lo spegnimento della telecamera della Ztl dietro il teatro Massimo. Con un po’ di buon senso, e la presenza della polizia municipale, si potrebbe regolare il transito veicolare con un semaforo su vicolo Pirriaturi, creando un corridoio che congiunga via Matteo Bonello a via Papireto”, conclude Pitarresi.