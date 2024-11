Legalità e trasparenza, confronto tra giuristi e sanitari all’Arnas Garibaldi di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Appuntamento di grande rilevanza, in tema di sanità e giustizia, quello svoltosi presso l’Aula Magna del presidio ospedaliero di Nesima, intitolato “Legalità, Trasparenza e Integrità contro la corruzione nella pubblica amministrazione. La promozione del valore pubblico”. Un approfondimento dettagliato che ha contato la partecipazione di oltre duecento dipendenti dell’Arnas Garibaldi, con il contributo straordinario di importanti giuristi ed esperti.

L’evento, organizzato dal Dirigente Amministrativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dottoressa Maria Luisa Grasso, ha l’obiettivo principale di mantenere viva e costante la sensibilizzazione del personale sanitario e amministrativo dell’Azienda sulle tematiche dell’etica, della trasparenza e per la percezione attiva del valore pubblico, in continuità con i corsi formativi organizzati negli anni precedenti, nonché per focalizzare i nuovi principi di diritto che, recentemente inseriti nel Codice degli appalti, costituiscono la guida di riferimento dell’azione amministrativa nelle procedure di gare pubbliche.

Ad aprire il dibattito è stato il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco, accompagnato dal Direttore Amministrativo, dottore Giovanni Annino, e dal dottore Direttore Sanitario, dottore Mauro Sapienza, con i saluti istituzionali del Presidente della Corte d’Appello di Catania, Filippo Pennisi, e del Presidente del Tribunale di Catania, Francesco Saverio Mannino.

Di grande spessore giuridico gli interventi del dottore Fabio Regolo, Sostituto Procuratore della Repubblica di Catania, del Generale di Brigata, Antonino Raimondo, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Catania, Michele Corradino, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e Caterina Ventimiglia, Associato di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.

Gli aspetti sanitari, invece, sono stati trattati negli interventi di Luigi Piazza, Direttore del Dipartimento Chirurgico, Giuseppe Ettore, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Michele Massimo Gulizia, Direttore del Dipartimento Medicine, Roberto Bordonaro, Direttore del Dipartimento Oncologico, Ferdinando Raso, Direttore del Dipartimento Testa-Collo, e Carmelo Ferrara, Responsabile dell’UOS Servizio Legale.

Il coordinamento logistico ha visto impegnate la dott.ssa Alessandra Scalia per la segreteria scientifica nonché le dott.sse Maria Antonietta Li Calzi e Federica Cassarino per quella organizzativa.

– Foto: Arnas Garibaldi Catania –

