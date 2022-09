Letta “Bollette sono priorità, bene a Berlino ma ora fatti concreti”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Oggi la priorità sono innanzitutto le bollette energetiche. Io sono stato a Berlino stamattina a parlare del tema costi dell'energia perché c'è bisogno al 30 settembre, quando ci sarà il prossimo Consiglio europeo, di una decisione europea che blocchi le bollette". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta che parla a margine di un appuntamento elettorale alla Stazione Marittima di Napoli. "Ho trovato disponibilità da parte del Governo tedesco, da parte dei miei interlocutori in Germania, adesso è importante che tutto questo diventi fatto concreto, altrimenti noi continueremo a mettere soldi per rincorrere bollette che si alzano sempre di più e soprattutto finiremo per dare i soldi alla speculazione – prosegue il leader dei dem -. Noi dobbiamo far abbassare le bollette, quindi abbassare la speculazione e quindi salvare le imprese e le famiglie italiane". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xc9/tvi/red 19-Set-22 21:15