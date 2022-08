Letta “Chiedere di ritoccare il Pnrr è autolesionismo”

ROMA (ITALPRESS) – "Chiedere di ritoccare il Pnrr, dimostra una volta ancora la scarsa conoscenza dei meccanismi decisionali europei. Soprattutto denota la volontà di distruggere la reputazione e il credito guadagnati in Europa dal Governo Draghi". Così, in un intervento su Il Messaggero, il segretario del Pd Enrico Letta. "Il Piano va attuato così com'è. La rinegoziazione non è la strada da percorrere. Piuttosto, bisogna far applicare quelle regole del Pnrr che consentono aggiustamenti di carattere attuativo", spiega. " Candidarsi a governare l'Italia annunciando di smontare quanto di buono è stato impostato prima è irresponsabile: lede gli interessi della Nazione e mortifica quelli dei cittadini. Il Pnrr trasformerà l'Italia e la porterà finalmente ad adottare un modello di sviluppo sostenibile e più moderno. Lo abbiamo voluto con forza e lo difenderemo dagli assalti di chi vuole smantellarlo. Quello destra non è patriottismo, è autolesionismo, è autosabotaggio", conclude Letta. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/r 20-Ago-22 10:13