Letta “Con presidenzialismo centrodestra vuole cacciare Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) – "Per me la questione chiave è il presidenzialismo, lo ha detto Berlusconi, con una maggioranza larga possono cambiare la Costituzione, introducono il presidenzialismo e dicono a Mattarella 'ti dimetti'. Fanno un danno al paese perché dopo aver cacciato Draghi ora vogliono cacciare Mattarella". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital che poi ha aggiunto: "Il nostro paese ha un sistema elettorale che purtroppo è diventato molto maggioritario con il taglio dei parlamentari, serviva cambiare la legge elettorale ma non ce l'abbiamo fatta. Il grande rischio è che il centrodestra abbia una affermazione molto maggioritaria con numeri tali da poter cambiare la Costituzione da soli, per questo ho richiamato l'attenzione sul voto utile. Con questa legge elettorale chi vince può farlo con il 70% dei seggi". "Oggi stravolgere la Costituzione vorrebbe dire ai cittadini 'datemi i pieni poteri e io risolvo tutto' – ha spiegato – ma non è così, con il nostro sistema Draghi ha lavorato bene, il sistema ha funzionato". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xb1/tvi/red 08-Set-22 08:56