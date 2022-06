Letta “Iniziative Salvini un danno per Italia e causa pace”

SIENA (ITALPRESS) – Le iniziative di Salvini in merito alla guerra in Ucraina sono "estemporanee", e rischiano di rivelarsi "un boomerang per l'Italia, un danno per il nostro Paese e anche un danno per la causa della pace". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un'iniziativa elettorale in Toscana, a Sarteano in provincia di Siena. Secondo Letta, "Salvini si è fatto male da solo, ma il vero problema non sono i danni a se stesso e alla Lega che, francamente, sono il problema che in questo momento ci interessa di meno. Il problema sono i danni alla reputazione dell'Italia: essendo Salvini una parte significativa della maggioranza di governo, rischia di passare per un Paese poco serio e poco affidabile con iniziative estemporanee, messe in piedi non si sa bene con quali interlocutori, con quali consiglieri e consulenti, e per fare che cosa". "Tutto questo – afferma Letta – alla fine si rivela un boomerang per l'Italia, un danno per il nostro Paese e anche un danno per la causa della pace. Putin la capirà solo quando ci vedrà tutti uniti, se ci vede divisi Putin continuerà la sua guerra". – Foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fil/red 03-Giu-22 13:14