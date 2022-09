Letta “M5S è il partito di Grillo, no a sinistra a targhe alterne”

ROMA (ITALPRESS) – "Non ci si inventa progressisti. Parlano le storie personali". Lo dice il Segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Il Messaggero. "Il M5S è il partito di Grillo, quello che per anni ha detto che destra e sinistra sono uguali. Io dico – prosegue Letta – no, non sono uguali. Non esiste la sinistra a targhe alterne. La cultura politica, la linearità dei percorsi di vita, le grandi scelte valoriali contano e continueranno sempre a contare, per fortuna". Sulla possibilità, se ci fossero le possibilità, di fare parte di un nuovo governo di larghe intese, dice: "L'Esperienza di Draghi é stata positiva e io spero che Draghi abbia ancora un ruolo di primo piano al servizio del Paese. Ma quel tipo di maggioranza è irripetribile". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd in una intervista a "Il Messaggero". (ITALPRESS). tvi/com 02-Set-22 08:48