Letta “Obiettivo Pd primo partito tra i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia diventi un Paese per giovani: se non ha i giovani nel motore, non ha futuro": Enrico Letta presenta così il Piano Giovani del Pd, in una conferenza stampa insieme ai capilista del proporzionale under 35. L'obiettivo del PD è "essere il partito più votato tra i giovani e creare un percorso per il futuro. Anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo dietro sul voto dei giovani, non sarei soddisfatto", spiega. "La vera emergenza migratoria sono i ragazzi italiani che formiamo a scuola e che se ne vanno per sempre". E' questo "uno dei motivi principali che mi ha spinto a tornare in politica: dare una risposta ai ragazzi. Se il tema giovani è così centrale, credo sia fondamentale che ci siano anche dei giovani ad occuparsene". Per questo, nel Piano presentato oggi, "non si parla di giovani in modo paternalistico, ma loro stessi sono protagonisti di questo lavoro". (ITALPRESS). -foto agenziatogramma.it- xi2/mgg/red 19-Ago-22 13:02