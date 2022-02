L’Hub vaccinale in Fiera a Palermo sarà un centro congressi

PALERMO (ITALPRESS) – Da luogo simbolo della campagna vaccinale a punto di riferimento per il turismo congressuale in Sicilia. Il padiglione 20 dell’ex Fiera del Mediterraneo si prepara a una profonda trasformazione, con la costruzione di un nuovo centro congressi. Il punto nevralgico dell’area da 5mila metri quadrati sarà una grande sala da 4mila posti, destinata a diventare la più capiente tra i plessi congressuali della regione. Attualmente a detenere il primato è il centro Le Ciminiere di Catania, la cui sala congressi mette a disposizione 1.400 posti.

La bozza del nuovo perno del turismo congressuale siciliano è stata presentata a Palazzo d’Orleans dal padrone di casa Nello Musumeci insieme al sindaco Leoluca Orlando e a Sandro Favero, ceo di F&M Ingegneria, compagnia che si è aggiudicata la progettazione. Per il progetto definitivo, per il quale la Regione aveva già stanziato 15 milioni di euro, serviranno apparentemente tra i 3 e i 4 mesi, mentre l’avvio dei lavori è previsto per inizio 2023. Oltre alla sala principale è prevista l’installazione di altre attività di supporto, quali cabine di regia e di controllo, magazzini, depositi, sale meeting, uffici e sale direzionali.

“Una città come Palermo non può non avere un centro congressi di grande prestigio, adeguato a introdurre il capoluogo regionale nel circuito internazionale di questo segmento turistico -, sottolinea Musumeci, – L’industria italiana dell’ospitalità è ormai uno dei settori principali di attività economica per la creazione della ricchezza in Italia, ma la Sicilia è fuori da questo circuito. Dobbiamo vincere questa sfida e dimostrare che nella nostra regione fare turismo dodici mesi l’anno è possibile”. Al momento nel sud è concentrato appena il 17% dell’attività congressuale nazionale, contro il 26% del dentro e il 57% del nord: il nuovo centro congressi (al quale, sottolinea Musumeci, se ne aggiungerà nei prossimi anni un altro a Messina) ha l’obiettivo proprio di invertire questo trend.

“Rispetto al passato la necessità di avere un punto di riferimento per i congressi è aumentata -, evidenzia Orlando, – sono sicuro che i primi a beneficiare di questo progetto saranno gli operatori economici di Palermo. Con la Regione stiamo lavorando alla creazione di un Tavolo congiunto per seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, occasione di grande riqualificazione urbana”.

Per il passaggio alla fase finale della progettazione manca ancora l’analisi delle eventuali criticità sul piano qualitativo, tecnico, economico e ambientale, nonchè la presentazione di eventuali soluzioni alternative. Attualmente il padiglione 20 è il punto di riferimento della campagna vaccinale, ma per Musumeci l’auspicio è che “con il progressivo attenuarsi della pandemia per le somministrazioni possa essere sufficiente recarsi dal medico di famiglia”.

