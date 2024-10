Libano, La Russa “Solidali ai nostri soldati al lavoro per la pace”

MILANO (ITALPRESS) – "Volevo mandare un saluto affettuoso, solidale, forte ai nostri soldati in Libano, ancora una volta al lavoro per la pace. Sono da anni in quel luogo". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in video collegamento all'evento 'Far crescere insieme l'Italia', organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. "Il generale Graziano, che è scomparso non molto tempo fa – ha proseguito – , si distinse per essere stato l'unico ad aver ottenuto la richiesta di rinnovo del suo incarico da parte degli uni e degli altri, a testimonianza della capacità italiana di svolgere il lavoro con la consueta umanità e capacità che i nostri soldati in ogni occasione hanno saputo dimostrare". (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma xm4/trl/red 11-Ott-24 15:18