Libia, Di Maio “Missione navale europea per l’embargo delle armi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La missione Sophia "non esiste piu'". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. "Adesso esiste una missione che blocca le armi – prosegue – e che ha delle regole di ingaggio molto importanti". "In Libia stiamo tutti lavorando a un cessate il fuoco duraturo – sottolinea Di Maio – ma se continuano a entrare le armi e' impossibile permettere questo cessate il fuoco. Adesso l'Ue si impegna con una missione aerea, navale e con disponibilita' anche terrestre per bloccare le armi e l'ingresso delle armi in Libia". (ITALPRESS). mgg/sat/red 17-Feb-20 16:02