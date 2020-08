Libri: a Marsala “Lettura tra donne”, in programma anche Stefania Auci

Prenderà il via sabato 8 agosto a Marsala il ciclo di incontri letterari “Letture tra donne”, organizzato dall’Associazione culturale Ciuri, con il patrocinio del Comune di Marsala e curato dalla giornalista Jana Cardinale Partner dell’iniziativa sono la Libreria Mondadori e il Rotary club Marsala Lilibeo – Isole Egadi. Tre gli incontri in programma, secondo il calendario.

Daniela Tornatore, giornalista, 8 agosto, ore 19, Convento del Carmine che Presenterà “L’ultimo ricordo”, il suo primo romanzo. “L’ultimo ricordo”, attraverso la storia d’amore di Anna e Paolo, racconta ed affronta, con delicatezza, anche il tema della malattia che divora la memoria facendo riaffiorare talvolta un rarissimo “ultimo ricordo”, e non mancano riferimenti anche al primo amore di Daniela, il giornalismo, che vive nella figura di Angela, una sorta di alter ego dell’autrice.

Stefania Auci, scrittrice trapanese, 11 agosto, ore 18.30, Complesso Monumentale San Pietro. La più letta del momento, che ha raccolto con puntiglio i fili della storia dei Florio raccontata con trascinante vitalità nel best seller “I leoni di Sicilia”, la grande saga dei Florio, famiglia temuta e invidiata, dal forte spirito imprenditoriale, e romanzo rivelazione dell´anno che ha conquistato il mondo. Venduto negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Spagna e in Olanda, è stato opzionato per una serie televisiva. Il libro narra di una famiglia da leggenda: un appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume.

Maura Gancitano, scrittrice e filosofa, 16 agosto, ore 18.30 Complesso Monumentale San Pietro. Fondatrice del progetto Tlon, ospite ricorrente di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, presenterà il libro scritto assieme ad Andrea Colamedici “Liberati della brava bambina”. L’ingresso è libero nel rispetto delle norme anti-Covid.