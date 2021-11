Libri: domani alla Galleria delle Vittorie di Palermo “Amor Librorum”

Sabato 6 novembre, alla Galleria delle Vittorie di Palermo (via Maqueda 299), dalle 10 alle 20, si svolgerà la trentesima esposizione di libri, stampe antiche, fotografie vintage e materiale utile al collezionismo cartaceo, organizzata dall’associazione culturale “Amor Librorum”, di cui fanno parte dieci soci bibliofili. Saranno esposti libri antichi, pregiati, rari a trovarsi, fuori commercio, che spesso sono difficili da reperire anche su internet.

L’esposizione “Amor Librorum”, aperta a tutti i visitatori, si completa con l’esposizione dei tesori cartacei. Tra essi potranno ammirarsi antichi volumi come “Lo stato presente della Sicilia” di Arcangiolo Leanti, pubblicato a Palermo, nel 1761; “L’atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo 6 aprile 1724”, di Antonino Mongitore, pubblicato a Palermo nel 1724; “Relazione delle pompe festive seguite in Palermo”, di Pietro La Placa, edito a Palermo nel 1739; “La Reggia in trionfo per l’acclamazione e coronazione della Sacra Real Maestà di Carlo” di Pietro La Placa, pubblicato a Palermo nel 1736.

“Si tratta di volumi preziosi e rari – spiega Francesco Ciulla, vice presidente di ‘Amor Librorum – che raccontano la magnifica storia della città di Palermo e che testimoniano la ricchezza culturale e architettonica del capoluogo siciliano. Questa è la trentesima edizione, un traguardo importante per tutti gli appassionati di testi e immagini antiche”.