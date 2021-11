Libri, Laura Forti vince il SuperMondello e il Premio Mondello Giovani

PALERMO (ITALPRESS) – E’ Laura Forti ad aggiudicarsi il SuperMondello e il Premio Mondello Giovani con “Forse mio padre” (Giuntina): i due riconoscimenti sono stati assegnati a Palermo presso la Società Siciliana per la Storia Patria nell’ambito della cerimonia di premiazione della 47a edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. Laura Forti, Giulio Mozzi e Alessio Torino sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana, mentre Lorenzo Tomasin è stato proclamato vincitore della sezione Mondello Critica con Europa romanza. Sette storie linguistiche (Einaudi). I quattro vincitori sono stati designati a luglio dal Comitato di Selezione presieduto da Giovanni Puglisi e composto dagli scrittori Enzo Mansueto, Francesco Musolino e Carola Susani.

Il premio è promosso dalla Fondazione Sicilia, dal 2012 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Per il quarto anno consecutivo i lavori dell’edizione sono stati realizzati insieme con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo.

Forti è stata votata in maggioranza dai componenti della Giuria dei Lettori Qualificati. I giurati, dislocati in tutta Italia, sono stati direttamente indicati dai librai di un circuito di 22 librerie segnalate dalla redazione dell’inserto culturale Domenica de “Il Sole 24 Ore”. Nei mesi scorsi ognuna di queste librerie ha inviato alla Segreteria del Premio un elenco di 5 lettori ‘fortì, in grado di formulare un giudizio letterario critico e ragionato. I lettori così selezionati hanno potuto esprimere la loro preferenza votando online in un’apposita sezione del sito www.premiomondello.it.

La Giuria chiamata a decretare il Premio Mondello Giovani ha scelto dunque Laura Forti. La Giuria quest’anno è formata da 30 studenti siciliani di due scuole palermitane (il liceo classico Vittorio Emanuele II e il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro) e una di Marsala (l’Istituto Giovanni XXIII). Un modo per accrescere ancora di più il peso dei giovani lettori, nell’attribuzione dei riconoscimenti del Mondello. Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico.

Anche quest’anno ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento ufficiale: su indicazione del Comitato di Selezione sono stati premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori.

Prima classificata: Angela Giulia Rallo, Liceo classico Giovanni XXIII Cosentino di Marsala; Secondo classificato: Giuseppe Antonio Boncimino, Liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo; Terzo Classificato: Nicolò Conigliaro, Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Palermo.

Lo scorso ottobre a Torino, al Salone Internazionale del Libro, Marco Missiroli (giudice monocratico del Mondello 2021) aveva assegnato Il Premio Autore Straniero allo scrittore Michel Houellebecq.

Nato nel 1975 grazie a un gruppo di intellettuali palermitani, il Premio Mondello è giunto alla quarantesettesima edizione, confermandosi una pietra miliare nel percorso culturale del Paese. In più di quarant’anni di storia, dieci fra gli scrittori che si sono aggiudicati il Premio sono successivamente ascesi alla gloria del Nobel per la Letteratura: Gùnter Grass, Josif Brodskij, V.S. Naipaul, Octavio Paz, Wole Soyinka, Josè Saramago, Seamus Heaney, Kenzaburo Oe, J.M. Coetzee, Doris Lessing. Tra gli altri vincitori ricordiamo: Milan Kundera, Javier Cercas, Adonis, Don DeLillo, Elizabeth Strout, Pèter Esterhàzy, Marilynne Robinson, Alberto Moravia, Italo Calvino, Andrea Camilleri, Alberto Arbasino, Davide Enia, Herta Mùller (Premio Nobel 2009), Colum McCann e Michel Houellebecq.

(ITALPRESS).