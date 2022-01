Licata: strage in famiglia, litiga col fratello, lo uccide con moglie e figli, poi si spara

Liti continue, contrasti legati ai terreni lasciati in eredità dal padre, questioni personali e vecchi rancori. E’ il quadro che emerge dalla strage di stamattina, avvanuta intorno alle 7.30, in contrada Safardello, a Licata, in provincia di Agrigento, dove Angelo Tardino, 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola calibro 9, legalmente detenuta, il fratello Diego, 45 anni, la cognata Alexandra Ballachino e i due nipoti Alessia, 15 anni e Vincenzo di 11.

L’uomo era andato alle prime luci del mattino in contrada Safarello, dove si trova la casa di campagna del fratello: nella stessa zona ci sono i terreni lasciati dal padre, tutti coltivati a primizie. Tra i due fratelli, secondo la ricostruzione dell’episodio, sarebbe scoppiata una violenta lite, una delle tante, per questioni di spartizione delle aree coltivate.

Durante la lite Angelo Tardino avrebbe estratto una pistola a fatto fuoco contro il fratello, la cognata. Poi è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Licata, che hanno ricostruito quanto avvenuto e raggiunto telefonicamente Tardino che nel frattempo si era recato in centro a Licata. I militari avrebbero a lungo tentato di convincerlo a consegnarsi, ma, durante la conversazione, l’omicida avrebbe rivolto su di se’ la pistola usata per la strage e ha fatto fuoco.

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio coordina le indagini insieme col sostituto Paola Vetro. Sul luogo della tragedia la scientifica dei carabinieri e il medico legale incaricato delle autopsie. Secondo la ricostruzione di Patronaggio, Tardino, dopo il folle gesto, si è allontanato nella vicina via Mauro De Mauro tentando il suicidio con un colpo di pistola Bernardelli alla testa e ora si trova all’ospedale S. Elia di Caltanissetta, in coma irreversibile, piantonato dai Carabinieri. I militari dell’Arma avvisati dalla moglie di Tardino si erano messi subito alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo tuttavia solo dopo che questi si era già sparato. Le armi sono state sequestrate per le comparazioni balistiche. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all’ospedale di Agrigento per l’autopsia.

“Ho avuto per tanti anni un terreno vicino ad uno dei loro, in contrada Safarello. Loro padre era morto già da parecchi anni, era un coltivatore. In città tutti sapevamo che i due fratelli avevano sempre dei contenziosi per le diverse proprietà che detenevano. Personalmente ricordo di avere assistito più di una volta a liti fra i due fratelli, sempre per motivi legati all’eredità”, dice una donna. I militari stanno interrogando gli altri familiari dell’omicida e delle vittime per cercare di ricostruire con chiarezza il contesto in cui è maturata la strage familiare.

I fratelli Tardino erano conosciuti un po’ da tutti a Licata come componenti di una famiglia benestante in possesso di diverse eredità, case appartamenti e macchine di valore. I figli di Diego Tardino, uccisi col padre e con la madre dallo zio Angelo, frequentavano la scuola media del paese con i cuginetti, figli dello zio che li ha uccisi. Le motivazioni del gesto pare siano riconducibili a ragioni economiche, affari di famiglia e probabilmente alcune proprietà da dividere per le quali i due fratelli non erano giunti ad un compromesso.

“Siamo sconvolti. Non ci saremmo mai aspettati questa tragedia. Perché Diego ha aperto la porta a quell’assassino? Maledetto assassino”. Lo ha detto all’Adnkronos una cugina di Alessandra Ballacchino, la moglie di Diego Tardino. “Perché non ci hanno permesso di dare un ultimo saluto ai nostri cari? – dice piangendo – Volevamo solo salutarli. Povere creature…”. Piange a dirotto la donna. Poi spiega: “Tra i due fratelli c’erano frizioni da parecchio tempo. Prima abitavano nello stesso palazzo. Ma litigavano in continuazione per la divisione di alcune proprietà agricole. E alla fine Alessandra ha deciso di andare a vivere qui in campagna, pur di non avere nulla a che fare con quel pazzo”.

“Serve il dialogo, ma soprattutto è necessaria tanta cultura nuova per realizzare un colloquio, comprendersi e volersi bene. Ogni problema che viene fuori deve essere portato su un tavolo per essere discusso. Credo che sia mancato questo: un linguaggio di cultura giusta che possa far vivere una famiglia nella serenità”. Lo ha detto padre Totino Licata, parroco della chiesa San Giuseppe Maria Tomasi sulla strage familiare verificatasi in contrada Safarello a Licata. Il sacerdote ha ricostruito che i tre fratelli, prima, vivevano tutti nello stesso edificio, ognuno in un piano. “Poi, la sorella è andata via, trasferendosi nelle case del marito – ha spiegato – e poi proprio Angelo Tardino si è trasferito nella casa di campagna. Cosa sia successo di recente non so”, dice il prete .

“La tragedia di Licata costituisce l’ennesima sconfitta di una cultura, sempre più disorientata e sempre meno capace di gestire le emozioni e le tensioni che turbano l’esistenza personale e interpersonale”. Lo ha detto monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento.”Esige una inderogabile presa di coscienza individuale e comunitaria sul valore della persona umana, soprattutto se innocente e indifesa, e sull’importanza della cura delle relazioni, al di là di ogni ferita e di ogni offesa – prosegue – sono profondamente addolorato per quanto accaduto, assicuro la mia preghiera per le vittime ed esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia e all’intera città di Licata”, conclude Monsignor Damiano.

“La comunità di Licata è sgomenta e l’amministrazione comunale si sta muovendo per dichiarare il lutto cittadino per i funerali delle vittime dell’efferato omicidio, soprattutto per i bambini coinvolti nella tragedia”. Lo ha detto, nei corridoi del Municipio di Licata, il vice sindaco Antonio Montana. “Personalmente non riesco a trovare una ragione per la tragedia che si è verificata, ma in questi casi non ci sono ragioni razionali per giustificare – ha aggiunto Montana – Conosco dei parenti delle vittime e so che sono gente perbene, grandi lavoratori. L’unica spiegazione che si può dare è quella di un raptus di follia”.