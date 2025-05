L’insegnante con cui Messina Denaro ha avuto una relazione lascia il carcere, concessi i domiciliari

PALERMO (ITALPRESS) – Il Tribunale del Riesame di Palermo ha concesso gli arresti domiciliari a Floriana Calcagno, l’insegnante che ha intrattenuto una relazione con Matteo Messina Denaro nell’ultimo periodo della latitanza. Secondo quanto emerso dalle indagini, la docente era tra le persone che, fino a poco prima della cattura, sono state più vicine al boss, prestandogli supporto durante la latitanza per mantenere il ruolo direttivo nell’associazione mafiosa.

L’analisi delle numerose lettere e dei manoscritti rinvenuti all’interno del covo di Matteo Messina Denaro in via CB31, a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, fa emergere l’utilizzo di un linguaggio fatto di nomi in codice per descrivere fatti, eventi e soggetti che a vario livelli entravano nel circuito relazionale nella vita del Boss e di quello di Laura Bonafede. La figura della Prof. Calcagno è emersa dall’analisi di alcuni pizzini tra Laura Bonafede e il boss, rinvenuti nel suo covo.

Laura Bonafede chiamava la Calcagno con pseudonimi come: “Sbrighisi”, “Acchina”, “Handicap” e “handicappata”. Inoltre emerge dalle carte che il boss aveva indicato la Prof Calcagno con la parola “Luce” su un calendario in suo possesso, segno che per lui rappresentava una figura importante per la gestione della sua latitanza. Tra le tante trasferte fatte dalla Prof Calcagno con Matteo Messina Denaro, spicca quella del 15 novembre 2022.

Quel giorno il boss latitante era alla ricerca di un ristorante e, dopo alcuni tentativi andati a vuoto nei ristoranti di Mazara del Vallo, la scelta è caduta su un ristorante di Petrosino, in provincia di Trapani. Il giorno successivo, in perfetta sincronia con la fine dell’impegno della professoressa, il boss latitante a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta si reca presso l’istituto per prelevarla e portarla fuori a mangiare. La macchina transita sulla S.S. in direzione Marsala (TP) e viene immortalata dalle telecamere, in direzione Petrosino, proprio verso il ristorante dove aveva prenotato un tavolo. L’autovettura viene nuovamente intercettata alle 14.17 in direzione Mazara del Vallo, con a bordo la Calcagno sul lato passeggero, che viene riaccompagnata da Matteo Messina Denaro nel luogo in cui era stata prelevata la mattina.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).