L’INTER FRENA ANCORA, A SAN SIRO 1-1 CON IL CAGLIARI

MILANO (ITALPRESS) – Il Cagliari ferma l'Inter a San Siro nel lunch match della ventunesima giornata di Serie A. All'iniziale gol di Lautaro Martinez risponde l'ex di turno Nainggolan con un tiro deviato da Bastoni a pochi minuti dal termine ed e' 1-1 al Meazza. Delusione per i nerazzurri al quinto pareggio nelle ultime sette giornate, secondo segno X consecutivo per i sardi che provano a mettersi alle spalle un inverno fin qui complicato. Poca personalita' per l'Inter nei primi venti minuti, in cui e' il Cagliari a gestire il possesso palla e a trovare con Simeone, che calcia alle stelle da buona posizione, la prima vera occasione del match. Al 29', pero', e' 1-0: cross al bacio di Young che pesca Lautaro Martinez nel cuore dell'area, colpo di testa che non lascia scampo al rientrante Cragno. Proteste dei sardi per una spinta dell'argentino su Walukiewicz, ma per arbitro e Var e' tutto regolare. Lukaku vicino al raddoppio, a inizio ripresa nel giro di tre minuti altrettanti tiri pericolosissimi da parte di Sensi con Cragno che non si fa sorprendere. I padroni di casa si abbassano e a 12' dallo scadere vengono puniti dal piu' classico dei gol dell'ex: Nainggolan calcia dalla distanza e trova la deviazione di Bastoni che mette fuori causa Handanovic per il definitivo 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri. Espulso Lautaro per proteste nel concitato finale. (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Gen-20 14:42