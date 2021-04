L’Inter piega il Cagliari con Darmian e torna a +11 sul Milan

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter risponde al Milan con l'undicesima vittoria consecutiva e si avvicina sempre di più allo scudetto. La squadra di Conte punisce il Cagliari per 1-0 con Matteo Darmian nella ripresa e ristabilisce il vantaggio sulla seconda in classifica, sempre a +11. Se il tricolore è sempre più vicino per i nerazzurri, l'incubo retrocessione aleggia sui sardi, a -5 dalla quart'ultima dopo il successo di ieri del Torino. La prima frazione gira su ritmi discreti, ma senza clamorose occasioni da rete. A differenza di quanto avvenuto nel recupero contro il Sassuolo, l'Inter è costretta ad alzarsi maggiormente e a orchestrare da dietro per scardinare la difesa sarda, che non si fa problemi ad aspettare i nerazzurri nella propria metà campo. Al minuto 11 si fa vedere in avanti Eriksen con un pericoloso destro dal limite dell'area: riflesso felino di Vicario che si presenta discretamente al suo esordio in Serie A. Al 18' Sanchez sblocca le marcature, ma in posizione di offside dopo il passaggio di Lukaku: la bandierina si alza immediatamente. In luce anche l'ex Nainggolan con una botta dai 25 metri, smanacciata da Handanovic. Il primo tempo si chiude con un'altra buona parata di Vicario, questa volta sul mancino di Darmian da pochi passi. Nella ripresa l'Inter alza il ritmo e sfiora il vantaggio con il colpo di testa largo di Lukaku al 57'. Un minuto dopo si rinnova il duello tra Vicario e Eriksen con l'ennesima parata del 24enne su un tiro da fuori area. La buona sorte non strizza l'occhio ai nerazzurri al 70', quando De Vrij prende il tempo e incorna sulla traversa, ma passano pochi giri d'orologio e lo score si sblocca. Il neoentrato Hakimi suggerisce il gol dell'1-0 al 77': Darmian arriva al momento giusto e ribadisce in rete un semplice tap-in. Ci prova il Cagliari nel finale, senza successo. L'Inter vola e inguaia i sardi. (ITALPRESS). spf/fsc/red 11-Apr-21 14:44