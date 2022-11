L’Inter torna alla vittoria, 6-1 al Bologna

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri si sono imposti 6-1 nel match interno contro il Bologna grazie alla doppietta di Dimarco e alle reti di Dzeko, Lautaro, Gosens e Calhanoglu, su calcio di rigore. Quarto posto momentaneo per Skriniar e compagni, in attesa del match di domani tra Verona e Juventus, nel prossimo turno ci sarà la sfida all'Atalanta . Sesto ko stagionale per il Bologna, nell'ultima gara del 2022 gli uomini di Motta se la vedranno col Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi doveva dare una svolta decisiva dopo il ko contro la Juventus, ma l'approccio nei primi minuti è stato timido, con poca personalità. Ne ha approfittato il Bologna con una fucilata imprecisa di Barrow e un tiro di Arnautovic stoppato in qualche modo da Onana. La squadra di Motta ha gestito meglio il pallone e la svolta è arrivata al 22': Orsolini ha provato a calciare in porta al volo dal limite colpendo però Lykogiannis, l'impatto ha dato il via a una carambola terminata direttamente nella porta nerazzurra. La reazione immediata è arrivata con Dzeko, il bosniaco dopo 4 minuti si è inventato un destro al volo per superare Skorupski. Dieci minuti più tardi i padroni di casa hanno completato la rimonta con un calcio di punizione dal limite trasformato da Dimarco, poi Lautaro ha trovato la terza rete su calcio d'angolo, a due minuti dal termine della prima frazione. Nella ripresa l'Inter anziché mollare la presa ha praticamente chiuso il match nel giro di undici minuti: al 3' Dimarco si è inventato un altro gran gol con un piazzato sul palo opposto dopo il dribbling su Sosa, poi al 14' Calhanoglu ha trovato la quinta rete su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano dello stesso difensore rossoblù dopo un tiro in porta di Dzeko. Nell'ultima mezz'ora la squadra di Simone Inzaghi ha praticamente gestito il possesso senza forzare il ritmo, al 31' è arrivata anche la sesta e ultima rete con la scivolata di Gosens. – foto Image – (ITALPRESS). pia/gm/red 09-Nov-22 22:58