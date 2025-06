Lnd, Morgana “Stagione straordinaria per le cose messe in campo e per i risultati sportivi”

PALERMO (ITALPRESS) – “È stata una stagione straordinaria per le cose che abbiamo messo in campo ed i risultati sportivi ottenuti: portiamo tre squadre in Serie D, abbiamo fatto campionati importanti in Eccellenza e Promozione e non possiamo che esprimere assoluta soddisfazione”. A dirlo è il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana margine della terza edizione della Festa del calcio siciliano, tenutasi nella sede della Lnd Sicilia a Ficarazzi. “C’è stato anche il Torneo delle Regioni, che abbiamo organizzato per la prima volta – aggiunge Morgana, – È andato benissimo, con un grande successo di pubblico e di critica e la partecipazione è stata davvero significativa da parte di tutte le componenti istituzionali e calcistiche. Questo successo lo dobbiamo alla nostra capacità di fare sistema e creare un gruppo coeso di enti, persone e appassionati che hanno capito l’importanza della manifestazione a livello sia sportivo che turistico che di promozione del territorio e dei suoi beni culturali e architettonici”.

“Stiamo iniziando a programmare il 2025/26, andremo in tutte le delegazioni provinciali per promuovere il nostro mondo e fare attività di aggiornamenti dei nostri dirigenti con corsi di formazione e approfondimenti su una serie di materie: cercheremo di fare buona politica in direzione dell’abbandono di pratiche sconvenienti, come la violenza e i comportamenti non in linea con il rispetto delle regole. Speriamo di fare anche quest’anno un grande campionato di Eccellenza, abbiamo il posto libero del Gela e vedremo cosa accadrà da ora al 31 luglio: auspico che tutto vada per il meglio e si possa programmare un’altra grandissima stagione. Avremo anche le finali nazionali di Serie A di beach soccer: anche qui vogliamo mettere in campo un grande evento”.

