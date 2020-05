Lo spettacolo del passaggio delle Frecce Tricolori nel pomeriggio a Palermo

Uno spettacolo il passaggio nel pomeriggio, poco dopo le tre, della Frecce Tricolori a Palermo. La pattuglia acrobatica nazionale era proveniente da Cagliari, dove in mattinata aveva fatto la terza tappa del giro d’Italia, ha lasciato tutti col naso all’insù, ripetendosi con un volo durato pochi minuti anche a Palermo.

Passaggio sui Quattro Canti (vedi foto) nel centro di Palermo, sul Foro Italico e poi le Frecce Tricolori hanno tagliato la città sorvolando il Teatro Massimo, il Castello della Zisa e Monreale. Tutti affacciati con telecamere e cellulari per immortale il sempre meraviglioso spettacolo delle Frecce Tricolori che hanno inondato Palermo di fumo verde bianco e rosso.

Il viaggio in Italia delle Frecce Tricolori è iniziato lo scorso 25 maggio e per cinque giorni toccherà tutti i capoluighi di regione in occasione delle celebrazioni per il 74 anniversario della proclamazione della Repubblica. Una serie di sorvoli per abbracciare simbolicamente con i fumi Tricolori tutta l’Italia, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. I passaggi più significati saranno sopra Codogno, prima zona rossa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. Giovedì le Frecce Tricolori sono a Napoli e il 2 giugno a Roma.