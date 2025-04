Lo Studio Legale Palmigiano al fianco dell’Associazione Elementi a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – L‘Associazione Elementi, impegnata da anni nella promozione di attività culturali, sociali e educative sul territorio palermitano e nello specifico nella settima circoscrizione di Palermo, dal mese di maggio potrà offrire ai propri associati un supporto legale qualificato e accessibile grazie a una convenzione stipulata con lo Studio Legale Palmigiano & Associati. Lo sportello legale garantirà consulenza e assistenza legale con un focus particolare sul diritto di famiglia: separazioni, divorzi, affidamento minori.

“Vogliamo che tutte le persone, specialmente le donne sole e chi sta attraversando momenti difficili, possano avere accesso a un adeguato supporto legale anche quando le difficoltà economiche sembrano un ostacolo insormontabile – afferma Amelia Bucalo Triglia, presidente dell’Associazione Elementi -. Con questa iniziativa, ci impegniamo ancora di più a stare vicino alla nostra comunità, promuovendo valori di solidarietà e inclusione e assicurando un accesso giusto alla giustizia”.

“Lo studio Legale Palmigiano & Associati desidera essere un punto di riferimento per chi, purtroppo, si trova in difficoltà, ma ha diritto a un accesso equo alla giustizia – afferma l’avvocato Alessandro Palmigiano –. Lo sportello legale presso Elementi Creativi potrà assistere in particolare per le questioni familiari, come separazioni e divorzi. Anche nella periferia di Palermo, vogliamo aiutare chiunque necessiti di supporto legale ma non abbia risorse economiche sufficienti per affrontare le spese legali”.

Lo sportello legale dell’Associazione Elementi, che ha sede a Cardillo in un bene confiscato dalla mafia, offrirà in particolare: Consulenza legale a condizioni agevolate: i soci con i requisiti per il gratuito patrocinio potranno usufruire di consulenze legali gratuite, per coloro che non rientrano nei parametri di legge, sarà comunque garantita una prima consultazione per valutare la fattibilità delle problematiche legali; Attività formativa: lo studio Palmigiano organizzerà periodicamente incontri di formazione sui temi legali di maggiore interesse per gli associati, come il diritto di famiglia, il diritto del lavoro e altre problematiche di rilevanza sociale. Per prenotare una consulenza gli interessati possono recarsi presso Elementi Creativi di via Tommaso Natale 78e, angolo via del Pesco, o contattare @associazioneelementi.

