L’Oms: “Il Coronavirus in Europa colpisce meno che negli altri continenti”

Il Coronavirus in Europa fa meno paura, il Vecchio Continente che “ha registrato 3,9 milioni di casi di Covid-19 corrispondenti al 17 per cento del totale globale (vicino a 22 milioni di casi)”, si trova “su una traiettoria propria” e “sta mostrando un trend diverso rispetto al resto del mondo”.

A dirlo è Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. Ora l’epicentro della pandemia, ha ricordato, “è nelle Americhe, ma anche altre regioni stanno assistendo a un forte aumento dei casi”.

In Europa il Coronavirus Sars-CoV-2 “ha colpito presto e duramente. I Paesi hanno compiuto sforzi fenomenali per fermare la diffusione, bloccando scuole e attività non essenziali come parte di una serie completa di misure. E ha funzionato: tra maggio e luglio molti sono riusciti a sopprimere la trasmissione. Laddove le decisioni politiche sono state rapide e reattive, la risposta è stata efficace. Ma il virus è stato spietato dove c’è stata partigianeria, disinformazione e negazione”.

La buona notizia, ha continuato Kluge, è che “ora sappiamo molto di più sulle trasmissioni di questo virus, e in particolare su come si diffonde all’interno di ambienti scarsamente ventilati, e soprattutto dove un gran numero di persone si riunisce, parla ad alta voce o canta”.

Adesso la sfida, ha concluso, “è che abbiamo focolai localizzati e cluster che si verificano con maggiore frequenza in contesti come luoghi di lavoro e case di cura, in corrispondenza di eventi specifici, in ambiti come la produzione alimentare e altre strutture industriali e nei viaggi”.