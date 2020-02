Londra dice addio alla Ue, Johnson “L’alba di una nuova era”

LONDRA (ITALPRESS) – La Gran Bretagna non fa piu' parte dell'Unione Europea e la folla brexiteer riunita a Westminster Square, allo scoccare della mezzanotte in Italia (le 23 a Londra), e' esplosa in un boato di giubilo, nel canto dell'inno nazionale, tra fuochi d'artificio, slogan e una marea di Union Jack a sventolare sotto il cielo della capitale londinese. Il passaggio epocale e' stato segnato dal conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Downing Street sullo sfondo dei colori del vessillo britannico. "L'alba di una nuova era – l'ha definita il premier britannico Boris Johnson, nel discorso alla nazione -. Per molti la Brexit e' una meravigliosa speranza, altri avvertono un senso di ansieta'. Un terzo gruppo, il piu' grande forse, e' sollevato per la fine della lotta politica". "La strada della Ue – ha aggiunto – si e' evoluta negli ultimi 50 anni in una direzione che non si addice piu' al Regno Unito. Ora restituiremo sovranita' al Paese sul controllo dell'immigrazione, commerci, legislazione. Una scelta che il popolo ha confermato per due volte". (ITALPRESS). vbo/r 01-Feb-20 08:25