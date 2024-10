Lookman e Retegui show, Atalanta travolge Verona 6-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria netta, mai in discussione. L'Atalanta travolge l'Hellas Verona, a Bergamo finisce 6-1 grazie alle reti di Retegui (doppietta), Lookman (doppietta), De Roon e De Ketelaere, inutile per gli scaligeri la rete messa a segno da Sarr nel primo tempo. Successo importante per i bergamaschi, momentaneamente terzi in classifica a pari punti con Udinese e Juventus. Quinta sconfitta nelle ultime sei per i gialloblù, con il Lecce servirà un immediato riscatto. Nemmeno il tempo di far passare la classica fase di studio che l'Atalanta è riuscita ad incanalare il match sui binari giusti. Al 6' De Roon, su suggerimento di Lookman, ha aperto il piattone superando Montipò, tre minuti più tardi Mateo Retegui ha trovato la rete del raddoppio, la nona in nove partite giocate in Serie A, grazie a un mancino arrivato dopo una respinta della difesa ospite. De Ketelaere, dopo appena 14 minuti, si è inventato una conclusione pennellata sul secondo palo che ha praticamente affondato un Verona in totale confusione. La quarta e la quinta rete sono arrivate al 29' e al 34', con un Lookman praticamente scatenato: prima un'azione solitaria, poi un gol da opportunista. La rete di Sarr non è servita a rendere meno amara la serata veronese: nella ripresa ancora Lookman ha colpito la traversa, al 13' Retegui ha siglato la decima rete grazie all'assist confezionato da Samardzic, entrato nella ripresa. Nemmeno i tre cambi all'inizio del secondo tempo hanno cambiato le sorti di un match già scritto, a far festa è l'Atalanta, alla sua terza vittoria consecutiva in campionato dopo lo 0-0 maturato contro il Celtic. Nel prossimo turno ci sarà la sfida col Monza, il Verona affronterà invece il Lecce, una gara da vincere a tutti i costi per cancellare un ko davvero pesante. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/srp/red 26-Ott-24 22:52