L’operazione Alastra resa possibile dalla collaborazione degli imprenditori

Il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, commenta l’operazione Alastra che ha colpito “una delle compagini mafiose più potenti e storiche” della provincia di Palermo, quella di San Mauro Castelverde.

“Un gruppo famigliare che utilizzava la notorietà del proprio nome criminale per imporre pizzo ed estorsioni e vessare la vita di una comunità” – ha aggiunto.

Guarino ha poi sottolineato che in questa occasione, come in altre, “alcuni imprenditori si sono rivolti direttamente ai carabinieri per segnalare il pizzo: questa – ha sottolineato – è la risposta giusta, rivolgersi alle forze dell’ordine e alla magistratura per affermare il diritto ed eliminare la piaga della mafia da una terra cosi’ bella come la Sicilia”.