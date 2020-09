Lopez vince la 17^ tappa del Tour de France, Roglic sempre leader

MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Miguel Angel Lopez si è aggiudicato la diciassettesima tappa del Tour de France 2020 da Grenoble a Meribel Col de la Loze, frazione di 170 chilometri con due GPM di Hors Categorie a movimentare la corsa. Proprio nell'ultima salita di giornata il corridore colombiano dell'Astana è riuscito a staccare tutti ed è andato a vincere in solitaria su uno dei percorsi più duri di questa edizione numero 107. Precedentemente, una fuga con Alaphilippe e Carapaz aveva caratterizzato la fase centrale di una tappa che sorride ulteriormente a Primoz Roglic: la maglia gialla non tiene le ruote di Lopez, che da oggi è sul podio virtuale viste le difficoltà di Rigoberto Uran, ma stacca di alcuni secondi il connazionale e secondo in classifica Tadej Pogacar. Domani in programma la diciottesima tappa del Tour della Grande Boucle, da Meribel a La Roche sur-Foron, di 175 chilometri. Cinque GPM, uno di Hors Categorie, e dunque nuovi scenari per la lotta tra gli uomini di classifica. (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 16-Set-20 17:33