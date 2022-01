Lotta tra 2 bande per lo spaccio di droga nel palermitano, 17 arresti

PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri tra Carini, Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Terrasini, Borgetto, Enna e Finale Emilia (Modena) hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari in seguito a un’indagine coordinata dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di 22 persone (8 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 5 all’obbligo di presentazione alla P.G.). Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’indagine è stata avviata dai Carabinieri di Carini nel luglio 2018 quando ignoti, in due diverse circostanze, hanno ferito due cavalli (di cui uno in modo mortale) all’interno di una stalla ubicata in Torretta (PA). L’azione, fin dalle prime ricostruzioni investigative, è parsa subito riconducibile a controversie connesse col traffico di stupefacenti insorte tra soggetti dell’area di Carini.

L’attività investigativa condotta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza di due distinti sodalizi criminali, riconducibili ai proprietari dei due equini feriti, dediti alla cessione, acquisto, trasporto, commercio, vendita ed illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish nei Comuni di Carini, Isola delle Femmine, Capaci, Cinisi e Terrasini.

Durante l’indagine erano già stati arrestati in flagranza di reato 12 persone e denunciate altre 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’indagine erano già stati sequestrati circa 3,3 kg di hashish, 0,7 kg di cocaina e 0,6 kg di marijuana, nonchè la somma in denaro contante pari a 5.330 euro.

