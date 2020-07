Luca Ruini eletto presidente di Conai

MILANO (ITALPRESS) – Luca Ruini e' il nuovo presidente di CONAI. Lo ha eletto all'unanimita', durante la sua prima riunione a Milano, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, che aveva gia' designato i nuovi consiglieri lo scorso 6 luglio a Milano in occasione dell'Assemblea annuale. Ruini prende oggi il testimone da Giorgio Quagliuolo: sara' presidente per il triennio 2020-2022. Emiliano d'adozione, 55 anni, e' gia' stato membro del Consiglio di Amministrazione CONAI dal 2002 al 2008 e dal 2011 al 2017, operando su tutti i tavoli coinvolti nella definizione del sistema italiano di gestione del Packaging Waste e guidando il Gruppo di lavoro Prevenzione. Laureato in Ingegneria elettronica all'Universita' di Bologna con indirizzo microelettronico-gestionale, dal 2008 Ruini e' Direttore Sicurezza, Ambiente & Energia del Gruppo Barilla. Sono stati eletti vice presidenti del Consorzio Angelo Tortorelli, in rappresentanza della componente degli utilizzatori commerciali e distributori, e Domenico Rinaldini, in rappresentanza della componente produttori. (ITALPRESS). sat/com 23-Lug-20 12:13