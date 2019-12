“LUPIN III – THE FIRST” DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta al cinema in computer grafica, il ladro gentiluomo che ha rubato il cuore di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, diventando un vero cult dell'animazione. Con Lupin III – The First, ritorna l'incorreggibile personaggio creato dalla matita di Monkey Punch in una nuova, scoppiettante e adrenalinica avventura in giro per il mondo, da Parigi al Brasile, inseguito, come sempre, dall'ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre, Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko. Per tutti loro, un vero e proprio ritorno in grande stile, dal momento che nella versione italiana del film, i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche della serie animata che ha accompagnato varie generazioni. Diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon – Il film, Dragon Guest: Your Story), LUPIN III – The First arrivera' nelle sale italiane dal 27 febbraio distribuito da Anime Factory, etichetta di proprieta' di Koch Media. (ITALPRESS). mgg/com 23-Dic-19 17:33