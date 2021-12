Lutto a Radio Time: addio a Gioacchino Caponnetto, veterano e voce storica

Dopo la morte di Lello Sanfilippo, il gruppo Radio Time dice addio anche a Gioacchino Caponetto, noto e storico speaker. Gioacchino Caponnetto se n’è andato a 59 anni e negli ultimi mesi aveva spesso raccontato sui social il momento difficile che stava attraversando legato alla sua malattia. In tanti gli erano stati vicini, colleghi e amici.

Lo hanno ricordato tanti su Facebook Mario Caminita, Domenico Cannizzaro, Massimo Pisciotta. Scrive Mario Caminita, altro storico speaker di Radio Time: “Siamo affranti, svuotati. Un’altra straziante perdita che lascia un insopportabile dolore. La Voce della Radio, il più longevo punto di riferimento per tutti noi che viviamo di radio, il nostro Gioacchino Caponetto è andato via questa notte. I pensieri e i ricordi si ammassano e le lacrime si mischiano alle risate dei tantissimi momenti trascorsi insieme. Non abbiamo ancora metabolizzato l’enorme perdita di Lello e adesso dovremo confrontarci con la tua assenza. In questo scatto un ricordo indelebile di uno dei momenti più intensi e di soddisfazione per l’uscita del tuo libro, “Capo cuore e pancia”. Un altro pezzo di cuore che non si risanerà mai più. È con i nostri sorrisi e con i nostri ricordi che rimarrai vivo per sempre, e non solo per noi, ma per tutti quelli che ti hanno amato e con la tua voce sono cresciuti. Fai buon viaggio amico mio. La Radio perde un altro alfiere insostituibile, noi abbiamo perso un altro amico. Ciao Grande Capo”.

E poi Massimo Pisciotta, pure lui storico speaker di Radio Time: “Ci sei sempre stato. Andavo al liceo ed al pomeriggio facevo i compiti ascoltando Te su Radio Studio Sicar. Eri il mio idolo, il mio riferimento radiofonico. Quando Lello Sanfilippo mi ha aperto le porte di Time, mi ritrovai al primo giorno in onda con TE: fu un’esperienza unica! In un istante da ‘mito’ eri diventato il mio collega. Nel tempo sono riuscito a conquistare la tua fiducia. Non era facile. Oggi è andato via un ‘maestro’, Gioacchino Caponetto. Oggi tutti abbiamo perso un pezzo delle nostre vite!”.

Ma anche Domenico Cannizzaro, altro storico speaker di Radio Time: “Ciao Capo. Pure tu…con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Quanto bene ci siamo voluti! Un bene enorme, sincero, fraterno…oltre le parole! E adesso quanto dolore, aggiunto al dolore! Ciao fra…abbracciami Lello “.

La notizia sui social si è diffusa e ci sono parole da parte di tantissimi amici e ascoltatori che in tanti anni sono stati accompagnati dalla mitica voce, da veterano della radio, di Gioacchino Caponnetto, che ha trascorso quasi tutta la sua vita a Radio Time. La Radio che è stata la sua vita, Radio Time la sua casa. Una vita dedicata alla Radio, speaker dal 1976, voce ufficiale di tante manifestazioni ricevendo anche riconoscimenti tra cui, nel 2003, un premio nazionale dedicato a Franco e Ciccio per il settore comunicazione.

Le più affettuose condoglianze a Fabiola Donati e a tutti gli amici di Radio Time da ilsitodipalermo.it