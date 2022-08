M5S, Conte “Doppio mandato va salvaguardato”

ROMA (ITALPRESS) – "Quella del doppio mandato è un principio fondativo che rivendico e va salvaguardato". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, su Radio 24. Alla domanda se alle politiche nel simbolo ci sarà il suo nome, dice: "Il simbolo è quello che conosciamo, il simbolo del Movimento Cinque Stelle". Su dove intende candidarsi, invece, "non so, non siamo ancora in quel momento della formazione delle liste. Ci sarà un attimo per pensarci". Poi, bacchetta il Pd: "ha assunto una linea molto chiara, si è accodato a Forza Italia e alla Lega. Loro ci volevano fuori, si è confermato che anche il Pd ci vuole fuori. Benissimo, chiederemo agli elettori di darci ancora più forza". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/r 01-Ago-22 20:35