M5S, Conte “Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate”

ROMA (ITALPRESS) – "Piena agibilità politica del presidente del Movimento", "chiara separazione fra i ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico", "ruolo sempre più centrale degli iscritti". Questi i punti centrali del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, illustrati dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un video su Facebook. A partire da oggi, il nuovo Statuto e la Carta dei Valori del Movimento saranno disponibili sul sito del M5s, poi fra 15 giorni, ha annunciato Conte, si aprirà la votazione. Uno statuto, ha spiegato Conte riconoscendo i recenti "momenti di smarrimento e di stanchezza", che servirà per far ripartire il movimento con "nuovo slancio e nuova forza". "Sarà questo – ha detto – il modo per valorizzare e rilanciare quel grande progetto civico e politico nato 12 anni fa dalle intuizioni e dalla passione di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio". Il nuovo corso "partirà dai Gruppi territoriali e dai Forum tematici, che saranno al centro di questo processo di rinnovamento", ha sottolineato, rimarcando di "avere mmolto a cuore la scuola di formazione, per l'aggiornamento permanente rivolto a tutti coloro che intendono impegnarsi in politica, in particolare i giovani". "Nel 2018 – ha ricordato Conte – il Movimento ha ottenuto la fiducia di oltre 10 milioni di italiani ed e' diventato la prima forza politica in Parlamento grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo gia' mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso. E che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate". In particolare il Reddito di cittadinanza, "che oggi qualcuno per interesse vorrebbe smantellare", e la giustizia: "Siamo quelli che vogliono processi veloci, ma non accetteranno mai che vengano introdotte soglie di impunita' e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai, ad esempio, che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l'estinzione". (ITALPRESS). fil/fsc/red 17-Lug-21 19:26