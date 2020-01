M5S, PARAGONE “DI MAIO FARÀ DI TUTTO PER TENERSI IL POTERE”

ROMA (ITALPRESS) – "Di Maio non si dimette e fara' di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. E' nella natura di un ragazzo di 33 anni che crede che e' tutto merito suo". Cosi' Gianluigi Paragone ospite "di Mezz'ora in piu'" su Raitre. "Nel Movimento Cinque Stelle ci sono visioni diverse. Grillo e' un progressista, Davide Casaleggio e' invece un imprenditore che si scoccia di parlare di politica, e' un ragazzo colto, preparato, che potrebbe essere valorizzato di piu'. E' uno che legge ancora libri, cosa che il 90% del gruppo dirigente del movimento non fa piu'", ha aggiunto il senatore ex M5S. "Con Alessandro Di Battista vogliamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni di un tempo – ha spiegato Paragone -. Quella predicazione antisistema, contraria alle logiche dell'austerity. Io sono no euro. Possiamo fare un gruppo di lavoro o uno spettacolo teatrale. Faremo una cosa non da un punto di vista politico, su questo abbiamo le idee chiare". (ITALPRESS). tai/sat/red 12-Gen-20 16:14