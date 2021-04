Mafia: desecretati dal Csm gli atti sul magistrato Pietro Scaglione

Via il segreto dagli atti relativi a Pietro Scaglione, procuratore di Palermo, ucciso dalla mafia il 5 maggio del 1971. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità la delibera che dispone ”la desecretazione di tutti gli atti relativi al fascicolo personale” di Pietro Scaglione in vista del 5 maggio data in cui ”ricorre il cinquantesimo anniversario del suo barbaro omicidio”, ha spiegato in plenum la relatrice della pratica, la togata di Area Elisabetta Chinaglia. Il procuratore di Palermo, ha ricordato, ”fu il primo magistrato a cadere vittima della violenza mafiosa”. Gli atti verranno pubblicati sul sito del Csm. (Adnkronos)