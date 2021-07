Mafia, mamma di Claudio Domino in via D’Amelio: “Non voglio più aspettare”

“Abbiamo dovuto fare un sit-in per essere ricevuti al Palazzo di giustizia per chiedere verità. Dopo una settimana ci hanno ricevuti, ascoltati e ci hanno chiesto del tempo… noi rispettosi delle istituzioni stiamo aspettando. Ma non vogliamo attendere altri 34 anni, basta, vogliamo la verità su Claudio. Non voglio sapere di Faccia di mostro che ormai è morto, né di mafiosi che potrebbero avere un ergastolo in più. La famiglia Domino vuole conoscere i mandanti che hanno ucciso Claudio Domino, colpevoli quanto chi ha sparato”. Lo ha detto, in via D’Amelio, Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, ucciso a 11 anni, il 7 ottobre 1986.