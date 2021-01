Malagò “Da oggi Coni assolutamente indipendente”

ROMA (ITALPRESS) – "Anche se all'ultimo secondo dei tempi supplementari, siamo riusciti a chiarire che il Coni da oggi è assolutamente un ente pubblico indipendente". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando nel corso di una conferenza stampa il decreto legge approvato dal Governo per ristabilire l'autonomia del Coni e allontanare il rischio di sanzioni da parte del Cio. "Non mi sono mai sentito solo. Ogni giorno dirigenti, atleti e tecnici mi sono stati vicini, il mondo dello sport non è mai stato così compatto. Voglio ringraziare tutti loro per la vicinanza. Il presidente Bach mi ha espresso la sua felicità, la situazione stava diventando imbarazzante per tutti, anche per il Cio, nei confronti di un Paese come l'Italia che ha sempre partecipato alle manifestazioni olimpiche" ha detto Malagò. "Le istituzioni in questi giorni sono state vicine al Coni. Anche il Governo sul filo di lana, all'ultimo secondo, ha tenuto conto delle problematiche, convocando un Consiglio dei ministri per risolvere la questione dell'autonomia e mettere fine al calvario, a quella che ho definito una via crucis. Tutti hanno fatto la propria parte. Da oggi lavoreremo insieme con tutti, con le istituzioni e con la società Sport e Salute, ma siamo entità diverse". (ITALPRESS). spf/gm/red 26-Gen-21 19:00