Maltempo, a Palermo 100 interventi per allagamenti e danni d’acqua

PALERMO (ITALPRESS) – “Maltempo, a Palermo, dalle 4 forti piogge hanno interessato il capoluogo e parte della provincia: svolti finora dai vigili de lfuoco un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. Operazioni di soccorso in atto, nessuna criticità rilevante”. Lo hanno scritto, su Twitter, i vigili del fuoco.

Gli uomini del Comando provinciale di Palermo, infatti, sono intervenuti per il violento temporale che si è abbattuto la notte scorsa sulla città. Le richieste di aiuto hanno riguardato, in particolare, diversi automobilisti rimasti intrappolati per strada e nei sottopassi. Soccorsi nella zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla. Ieri il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato lo stato di allerta “arancione” su tutta la Sicilia Settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Questa mattina i pompieri sono al lavoro con sopralluoghi e verifiche in appartamenti e abitazioni in cui la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua e la presenza di crepe per verificare la stabilità della struttura.

(ITALPRESS).